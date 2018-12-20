Путин: Россия и Турция находят компромиссы по урегулированию сирийского кризиса

Москва и Анкара находят компромиссы по урегулированию сирийского кризиса, несмотря на несовпадение интересов по ряду вопросов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"Мы должны быть довольны тем, как развиваются российско-турецкие отношения и в экономике, и в сфере безопасности. Хотя наши интересы в чем-то не совпадают, но мы находим компромиссные решения по урегулированию сирийского кризиса. Мы с уважением относимся к национальным интересам турецкого народа на этом направлении ", - сказал российский лидер.

Путин отметил, что связи между РФ и Турцией укрепляются. "Турция, несмотря на то, что является страной НАТО и выполняет свои обязательства как член альянса, в то же время проводит независимую внешнюю политику". "Мы это очень ценим, это создает условия прогнозируемости и устойчивости наших отношений", - отметил российский лидер.