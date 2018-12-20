Роухани назвал действия США в отношении Ирана террористическими

Действия Вашингтона, направленные против Тегерана, являются на 100% террористическими. Такое мнение высказал в четверг во время пресс-конференции после переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом президент Ирана Хасан Роухани. Трансляцию вело агентство Demirören, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Односторонние действия США [в отношении Ирана] являются на 100% террористическими, незаконными и противоречащими международному праву, - сказал Роухани. - Они запугивают компании, говорят, чтобы они не торговали с Ираном. При этом несколько стран поддались давлению США, которые принимают решения исходя исключительно из собственной выгоды".