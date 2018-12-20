Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-12-18

ЕРЕВАН, 20 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 декабря, курс доллара США сократился на 0.02 драмa и составил 484.53 драм. Курс евро вырос на 4.39 драмa и составил 556.00 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 7.20 драм. Курс британского фунта вырос на 2.11 драмa и составил 614.92 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 134.73 драмa и составила 19550.39 драм. Цена серебра сократилась на 0.17 драмa и составила 228.14 драм. Цена платины выросла на 92.97 драмa и составила 12322.2 драм.