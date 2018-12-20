Азиатские индексы - 20-12-18

ТОКИО, 20 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.84% и составил 20392.58 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.51% и составил 1517.16 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.52% и составил 2536.27 пункта, а HANG SENG снизился на 0.94% и составил 25623.53 пункта.