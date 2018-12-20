Защищая народ, вы защищаете источник власти: Никол Пашинян поздравил сотрудников СНБ с профессиональным праздником

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял участие в торжественном заседании, посвященном Дню сотрудника органов национальной безопасности.

Поздравив сотрудников и ветеранов Службы национальной безопасности с профессиональным праздником, Никол Пашинян отметил: “В нашей новейшей истории наши органы национальной безопасности в целом и каждый из вас в отдельности внесли свой вклад в становление нашего государства и обеспечение его безопасности. Это масштабная, иногда или очень часто невидимая, но очень важная работа и деятельность.

Вызовы современного мира сложны и разнообразны. Они предполагают постоянное и динамичное совершенствование работы. Разведка, контрразведка, борьба с терроризмом, защита общественного порядка и контроль за нашими границами - это огромный фронт, который вы держите и делаете это с честью.

Революционные события в апреле-мае текущего года изменили жизнь всего общества. Мы всей нацией переосмысливаем наш путь и намечаем наше будущее. В этом контексте Служба национальной безопасности играет особую роль, в частности, в соблюдении правопорядка и борьбе с коррупцией. У нас нет никаких сомнений в том, что существование коррупции и, особенно, ее распространение является угрозой национальной безопасности. Это серьезный вызов для нашей страны и народа.

Сегодня мы строим качественно новое государство, новое общество. В новой Армении должны быть исключены коррупция и взяточничество, безнаказанность совершивших преступление лиц, злоупотребление служебным положением и вообще все, что искажает суть демократии.

В нашей стране не было принято говорить о правах человека и демократии с представителями правоохранительных органов. Отныне мы будем говорить, потому что сохранение конституционного порядка означает прежде всего защиту власти народа от всевозможных посягательств. Ценности нашей революции дословно записаны в Конституции нашей страны. Защищая народ, вы защищаете источник власти. Нет и не может быть другого источника власти кроме граждан Армении. Помните, что коррупция - это не просто вопрос денег. Системная коррупция напрямую связана с процессом захвата у народа и незаконного удержания власти. Мы вместе с вами и всем нашим обществом не допустим этого.

Я рад отметить, что наконец в Армении состоялись парламентские выборы, которые, по единогласной оценке международного сообщества, соответствуют современным передовым стандартам.

В праздничные дни не принято говорить о проблемах, но поскольку мы также осмысливаем нашу историю, я считаю необходимым подчеркнуть, что, к сожалению, правоохранительные органы Армении время от времени были вовлечены в политические преследования, и теперь мы также живем в эпоху, когда время от времени звучат обвинения, подозрения в политических преследованиях и т.д. Я хочу еще раз констатировать тот факт, что мы должны искоренить из нашей страны и правоохранительной системы в целом любой компонент политического преследования.

Государственные органы, органы безопасности, правоохранительные органы не должны быть, изначально не должны иметь возможности стать инструментом для отмщения в руках действующих властей. И каждый сотрудник Службы национальной безопасности и правоохранительных органов в целом, должен быть уверен, что его действия исходят из закона, соответствуют закону, служат Конституции Республики Армения, закону, интересам нашей страны, государства и народа. Отсюда вытекает, что должен быть тот подход, который уважаемый глава союза ветеранов назвал милосердием.

По сути, если мы переведем средневековое милосердие в современные реалии, то получим следующие формулировки: законность, соблюдение законов, становление справедливой и независимой судебной системы и беспристрастность следственных процессов, потому что, если судьба людей в средние века зависела от личных, индивидуальных решений руководителей, то мы должны создать институциональные гарантии того, что по воле какого-либо человека, будь то премьер-министр, директор Службы национальной безопасности или любое другое должностное лицо, не будет вынесен вердикт в отношении какого-либо человека. Это самая большая задача, и нет никаких сомнений в том, что мы преданы этой идее и этому видению.

Уважаемые сотрудники органов национальной безопасности,

От имени граждан Республики Армения и от себя лично я хотел бы поблагодарить вас за службу, бенефициаром и целью которых была Республика Армения, законодательство Республики Армения, народ Республики Армения.

Еще раз поздравляю с профессиональным праздником, желаю вам личного счастья, безопасной службы и успехов в вашей трудной, но почетной работе”.

При посредничестве и по решениям исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна по случаю Дня сотрудника органов национальной безопасности за мужество и самоотверженную службу группа сотрудников СНБ была награждена государственными наградами, грамотами премьер-министра и памятными медалями. Медалью “За отвагу” были награждены начальник городского управления Еревана, генерал-майор Тигран Арутюнян и начальник департамента Службы национальной безопасности, полковник Левон Шаумян. Медалью “За боевые заслуги” награждены начальник управления СНБ по Армавирской области, полковник Артур Дашян, начальник управления СНБ по Тавушской области, полковник Самвел Айрапетян, заместитель начальника Службы государственной охраны СНБ Армении, полковник Саркис Ованнисян, начальник отдела департамента СНБ, подполковник Айк Ананян, заместитель начальника отдела департамента СНБ, подполковник Арам Аракелян, начальник отдела городского управления Еревана, подполковник Арташес Сароян. Медалью “Мхитар Гош” был награжден начальник договорно-правового управления СНБ, полковник Артем Дадоян, медалью признательности - начальник управления курьерской связи СНБ, полковник Арман Епремян. По случаю Дня сотрудников органов СНБ группа сотрудников СНБ была награждена медалями и благодарственными грамотами премьер-министра Армении.