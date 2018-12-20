Путин за 3 часа 45 минут ответил на 61 вопрос

Очередная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина не стала рекордной по времени проведения, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ежегодная пресс-конференция в этом году шла 3 часа 45 минут, за это время президент ответил на 61 вопрос.

Ранее сообщалось, что на мероприятия аккредитовались 1702 человека, и этот показатель стал рекордным.

Рекорд по времени общения с журналистами Путин поставил в 2008 году. Тогда он ответил более чем на сто вопросов за 4 часа 40 минут.

В 2017 году большая пресс-конференция президента РФ длилась 3 часа 42 минуты, за которые он ответил на 65 вопросов.