Более 5.5 тыс школьников вовлечены в сферу ИТ: UATE подводит итоги года

Союз предприятий передовых технологий (UATE) в 2018 году осуществил десятки программ, направленных на поддержку научно-образовательной, деловой и военно-промышленной областей Армении. Об этом на пресс-конференции в конференц-зале ИА “Арменпресс” заявил исполнительный директор UATE Карен Варданян, выделив особо программы “Реальная школа” и “Армат”.

Он отметил, что помимо Еревана филиалы “Реальной школы” уже действуют в Ванадзоре и Гюмри. Всего в “Реальной школе” учатся 119 детей. Карен Варданян сказал, что помимо учебы в школе у учеников есть возможность работать.

«Инженерные лаборатории “Армат” являются одной из наших ключевых инициатив. Количество лабораторий уже 250, а студентов - 5300. Наши результаты таковы, что студенты, прошедшие программу “Армат”, имеют свои предприятия, которые демонстрируют положительный финансовый прогресс. Они реализуют реальные проекты», - сказал генеральный директор UATE.

В этом году в образовательных программах UATE приняли участие 5500 школьников.

Карен Варданян подчеркнул важность отделения Государственного военно-промышленного комитета от министерства обороны.

«Я хотел бы заявить, что в рамках объявленной мобилизации предприятия уже получают заказы от министерства обороны. СМИ сообщили о создании операционной системы Linux министерства обороны, которая важна для информационной безопасности», - сказал он, добавив, что в этом контексте подписано соглашение о сотрудничестве со Службой национальной безопасности Армении.

Анна Гзирян