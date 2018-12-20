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Анна Акопян отпраздновала Новый год и Святое Рождество с жителями дома-интерната №1


Супруга и.о.премьер-министра РА  Анна Акопян посетила жителей  дома-интерната №1 и вместе  с ними  отпраздновала наступающие  праздники - Новый  год и Святое  Рождество.

Как передает Арменпресс, супруга и.о.премьер-министра РА отметила, что выбор дома-интерната был по принципу  случайности.

«Было бы очень хорошо, если бы  я  смогла посетить всех. Новый  год и Святое  Рождество – это время, когда мы  должны оглянуться вокруг и попытаться доставить радость  тем, кто в  них нуждается – чтобы  достойно завершить   год», - сказала она. 

По словам Анны Акопян, они подарили жильцам подарки местного производства.

«Местные производители откликнулись на наше предложение. Это удобная для  дедушек и бабушек одежда – чулки, носки, жакеты и т.д.», - сказала она.

За столом  госпожа Акопян общалась со всеми, отвечала на их вопросы. Песнями и танцами вместе  с Анной  Акопян они отметили этот день.

Замминистра  труда и соцвопросовЗаруиБатоян также пожелала хозяевам дома-интерната здоровья, достойной  старости и всех тех услуг, в  которых они нуждаются.

«Хочу, чтобы  вы жили в такой  атмосфере, где  всегда присутствует человеческая теплота. Наши предстоящие  программы направлены  на создание  таких услуг, которые  позволят жить в   своих общинах и не  терять связи со своими семьями», - сказала она.

Фото: Татев Дурян



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