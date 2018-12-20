Анна Акопян отпраздновала Новый год и Святое Рождество с жителями дома-интерната №1

Супруга и.о.премьер-министра РА Анна Акопян посетила жителей дома-интерната №1 и вместе с ними отпраздновала наступающие праздники - Новый год и Святое Рождество.

Как передает Арменпресс, супруга и.о.премьер-министра РА отметила, что выбор дома-интерната был по принципу случайности.

«Было бы очень хорошо, если бы я смогла посетить всех. Новый год и Святое Рождество – это время, когда мы должны оглянуться вокруг и попытаться доставить радость тем, кто в них нуждается – чтобы достойно завершить год», - сказала она.

По словам Анны Акопян, они подарили жильцам подарки местного производства.

«Местные производители откликнулись на наше предложение. Это удобная для дедушек и бабушек одежда – чулки, носки, жакеты и т.д.», - сказала она.

За столом госпожа Акопян общалась со всеми, отвечала на их вопросы. Песнями и танцами вместе с Анной Акопян они отметили этот день.

Замминистра труда и соцвопросовЗаруиБатоян также пожелала хозяевам дома-интерната здоровья, достойной старости и всех тех услуг, в которых они нуждаются.

«Хочу, чтобы вы жили в такой атмосфере, где всегда присутствует человеческая теплота. Наши предстоящие программы направлены на создание таких услуг, которые позволят жить в своих общинах и не терять связи со своими семьями», - сказала она.