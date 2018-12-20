Девятый по счету человек погиб во Франции во время манифестаций "желтых жилетов". Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг в эфире телеканала BFM министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

По данным агентства France Presse, погибшему был 61 год. Инцидент произошел в четверг утром в тот момент, когда грузовик с прицепом пытался объехать фуру, остановившуюся на шоссе поблизости от бензоколонки. Манифестант неожиданно вышел из-за машины на дорогу и был сбит грузовиком. По данным полиции, совершивший наезд шофер задержан и помещен по стражу.

"Данная манифестация проводилась на одном из перекрестков дороги близ города Ажан (департамент Лот и Гаронна) в нарушение всех правил безопасности", - подчеркнул министр.

Инциденты со смертельным исходом стали происходить с самого начала протестов "желтых жилетов" в середине ноября. Большинство из них связаны с ДТП, происходящими, когда манифестанты перекрывают или ограничивают движение на автодорогах и перекрестках.