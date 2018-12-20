Путин заявил, что Brexit минимально отразится на России

Президент России Владимир Путин считает, что влияние Brexit на Россию будет минимальным и опосредованным, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В минимальном значении", - заявил он на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как выход Великобритании из Евросоюза отразится на РФ. "Он отразится на всей европейской экономике, мировой экономике, - добавил президент. - В этом смысле и на нас тоже, косвенно и опосредованно".

Путин отметил, что понимает позицию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по этому вопросу. "Референдум-то прошел, а что ей делать? Она должна исполнять волю народа, высказанную на референдуме, - констатировал глава государства. - Или это вообще тогда не референдум". "Я посмотрю, как будут оценивать критики этого процесса ситуацию, когда и если на этот Brexit наплюют и снова будут проводить до тех пор все эти мероприятия, пока они кого-то не удовлетворят", - добавил он.

"Но пускай они сами решают, это не наше дело, - заметил Путин. - А то опять нас обвинят в чем-нибудь".