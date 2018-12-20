Вашингтон намерен к 2032 году полностью перейти на экологически чистые источники энергии

Американская столица должна полностью перейти на экологически чистые источники энергии к 2032 году и значительно сократить объем выбросов загрязняющих веществ.Соответствующий законопроект был единогласно принят городским советом Вашингтона, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Его председатель, Фил Мендельсон, назвал законопроект очень важным и высказал предположение, что он станет "эталоном" для разработки аналогичных инициатив в других американских городах.

Теперь документ должна подписать мэр города Мюриэл Боузер, которая уже поддержала данную инициативу. После этого у Конгресса США будет 30 дней на то, чтобы наложить на него вето. По истечении этого срока - при отсутствии вето - закон вступит в силу, в чем абсолютно уверены власти столицы.

Согласно документу, город к 2032 году перейдет на полностью возобновляемые источники при производстве электроэнергии и откажется от использования ископаемого топлива. Власти столицы также собираются стимулировать, в том числе и налоговыми льготами, использование электромобилей и повысить налог на выбросы загрязняющих атмосферу веществ. Полученные таким образом дополнительные средства будут направлены в так называемый "Зеленый банк", который будет выделять деньги на развитие экологически чистых источников энергии в городе и соответствующее техническое оснащение домов жителей с низкими доходами. Авторы законопроекта надеются, что к 2032 году в результате реализации этих и других мер Вашингтон сократит выброс парниковых газов на 44%.В документе изложены строгие требования к энергоэффективности в планируемых и уже построенных зданиях.

Вашингтон последовал примеру десятков других американских городов, принявших на себя обязательства по переходу на использование возобновляемых источников энергии в ближайшем будущем.