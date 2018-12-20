В Иерусалиме покажут спасенные от расхитителей артефакты

Спасенные от расхитителей древностей ценнейшие археологические находки впервые будут выставлены в Иерусалимском музее библейских стран. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба музея.

"Сбившиеся с пути находки" - под таким названием открывается необычная экспозиция, в которой будет представлено множество важных для истории предметов, спасенных от мародеров и нелицензированных торговцев древностями в рамках сотрудничества Иерусалимского музея библейских стран с отделом археологии израильской гражданской администрации, действующей на Западном берегу реки Иордан.

Десятилетия напряженной работы археологического штаба привели к обнаружению и изъятию свыше 40 тысяч украденных артефактов, говорится в сообщении. Коллекция конфискованных предметов включает десятки тысяч керамических и каменных сосудов, статуэтки, глиняные таблички с надписями, монеты и многое другое, что представляет бесценное собрание, дающее понимание о жизни людей на этой территории в отдаленные века, уточняют в музее.

Некоторые из изъятых сокровищ контрабандой были завезены из различных частей Ближнего Востока. Интенсивная работа, включая тщательно спланированные засады и ночные наблюдения, позволила изъять бесценные артефакты. Мародеры привлечены к ответственности.