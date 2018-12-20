Путин согласен с Трампом в оценке того, что в целом ИГИЛ побежден в Сирии

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил о согласии с оценкой американского лидера Дональда Трампа в том, что в целом запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) побеждена в Сирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Что касается победы над ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), в целом я согласен с президентом Соединенных Штатов, - сказал Путин. - Мы добились существенных изменений в борьбе с терроризмом на этой территории и нанесли серьезные удары по ИГИЛ в Сирии".

Вместе с тем, Путин предостерег об опасности перемещения террористической активности из Сирии в другие страны. "Существует опасность перетекания [террористических] группировок и им подобных в соседние регионы, например, в Афганистан, а также в другие страны, в том числе страны их исхода, - сказал российский лидер. - Это большая опасность для всех нас".

В ходе пресс-конференции Владимир Путин также заявил, что считает правильным решение главы американской администрации Дональда Трампа вывести войска из Сирии.