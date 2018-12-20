Указом президента РА ряд сотрудников СНБ удостоен государственных наград по случаю профессионального праздника

Указом президента Армении Армена Саркисяна, по случаю профессионального праздникаи за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей, ряд сотрудников Службы национальной безопасностинагражден государственными наградами.

«Принимая за основу с.136 Конституции РА, а также ч.1 ст. 5.3 и статьи 17, 19, 20 и 25 закона РА «О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения»,

по случаю профессионального праздника – работника Службы национальной безопасности, за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей, наградить

Медалью «За мужество»

Тиграна Спартаковича Арутюняна

генерал-майора

Левона Вазгеновича Шаумяна

полковника

Медалью «За боевую службу»

Артура Александровича Дашьяна

полковника

Самвела Юрьевича Айрапетяна

полковника

Саргиса Бориковича Ованнисяна

полковника

Айка Арменовича Ананяна

подполковника

Арама Суреновича Аракеляна

подполковника

Арташеса Феликсовича Сарояна

подполковника

Медалью Мхитара Гоша

Артема РазмиковичаДадояна

полковника

Медалью Признательности

Армана Рудольфовича Епремяна

полковника