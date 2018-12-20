Сенаторы призвали Трампа провести операцию в Черном море в ответ на действия России

В сенате США выступили за "жесткую операцию" по освобождению Керченского пролива для навигации. К такому шагу президента Дональда Трампа призвала почти половина сенаторов, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Авторы резолюции, которую подписали почти сорок членов сената, считают, что это необходимый ответ на действия России в Керченском проливе.

25 ноября российские пограничники, открыв огонь, захватили в Азовском море три украинских корабля. Трое украинских моряков были ранены. Экипажи кораблей арестованы российским судом. Власти Украины назвали инцидент актом военной агрессии, а президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения.

Резолюцию подготовили председатель сенатского комитета по национальной безопасности, республиканец Рон Джонсон и партийный организатор демократов в сенате Ричард Дурбин.

Джонсон также возглавляет подкомитет сената по безопасности в Европе. Резолюцию подписали 39 сенаторов, среди них глава сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф.

Всего в сенате заседают 100 человек.

"США и наши союзники должны немедленно отреагировать на военную агрессию России в Керченском проливе сильным и решительным шагом, - сказал Джонсон. - Проведение международной морской операции по свободе навигации должно обеспечить безопасный проход из Черного моря в Азовское". По его мнению, именно такой ответ "должен увидеть Путин".