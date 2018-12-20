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Армения наш стратегический партнер в регионе и в мире — Путин об отношениях РА- РФ


Армения самый близкий  партнер России на Южном Кавказе.

Как передает Арменпресс,  об этом сказал Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в ответ на вопрос, «как собирается Россия восстанавливать политику с Арменией после  парламентских выборов».

«А  что восстанавливать? У  нас нет ничего, что разрушено и нуждается в восстановлении. Армения наш стратегический  партнер в  регионе  и в  мире, член ОДКБ, ЕАЭС. Мы  должны развивать то, что есть», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что армянский  народ – ближайший  партнер на Южном Кавказе.

«Так  было исторически, так  есть и, надеюсь, так  будет. Мы  должны действовать с учетом ситуации в  мире  и в  регионе. Эти вопросы  в  ближайшее время мы  обсудим с господином Пашиняном, который  посетит нас в  ближайшую неделю», - сказал Владимир Путин.

 




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