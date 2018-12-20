Армения наш стратегический партнер в регионе и в мире — Путин об отношениях РА- РФ

Армения самый близкий партнер России на Южном Кавказе.

Как передает Арменпресс, об этом сказал Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в ответ на вопрос, «как собирается Россия восстанавливать политику с Арменией после парламентских выборов».

«А что восстанавливать? У нас нет ничего, что разрушено и нуждается в восстановлении. Армения наш стратегический партнер в регионе и в мире, член ОДКБ, ЕАЭС. Мы должны развивать то, что есть», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что армянский народ – ближайший партнер на Южном Кавказе.

«Так было исторически, так есть и, надеюсь, так будет. Мы должны действовать с учетом ситуации в мире и в регионе. Эти вопросы в ближайшее время мы обсудим с господином Пашиняном, который посетит нас в ближайшую неделю», - сказал Владимир Путин.