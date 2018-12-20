Предстоящий в РА в октябре-2019 Всемирный форум информационных технологий привлечет в Армению 2000-2500 посетителей из разных стран.

На пресс-конференции в пресс-клубе Арменпресс председатель Союза ведущих предприятий информационных технологий Александр Есаян отметил, что в 2018г. проводилась довольно интенсивная работа по подготовке форума.

«Достигнуты важные договоренности с рядом стран. В Тайване состоялась встреча с соответствующими партнерами, достигнута предварительная договоренность с компанией «Компутекс» о проведении выставки. В марте ждем визита делегации из Тайваня», - сказалАлександр Есаян. Он обещал, что в скором времени будет опубликован список, компаний, руководители которых примут участие во всемирном IT-форуме. Ведутся переговоры с Facebook, Googl,Amazon и др.

Он отметил также, что по проведению форума ведется активная работа с правительством.

«Мы попробуем сделать так, чтобы участники форума заинтересовались Арменией, ее потенциалом. Для столь крупных компаний самый важный вопрос – число специалистов. У нас есть довольно известные в мире компании, и мы должны показать свой потенциал и образовательной сфере.в этом плане важная иницициатива – «Армат», благодаря которому молодежь вовлекается в IT-сферу», - сказал Есаян.

Исполнительный директор Союза ведущих предприятий информационных технологий Карен Варданян отметил, что помимо демонстрации успехов весьма важно проявить гостеприимность страны.

«Надо создать такую атмосферу, чтобы Армения запомнилась нашим гостям», сказал он.

Анна Гзирян