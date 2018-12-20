Ориентиром правительства должно быть принятие решений, направленных на улучшение качества жизни граждан: Никол Пашинян

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в связи с введением процедур предоставления необходимых протезно-ортопедических и реабилитационных средств людям с ограниченными возможностями и другим социальным статусом на основе государственных сертификатов правительство приняло соответствующее решение. Согласно решению, предлагается предоставлять людям с ограниченными возможностями и другим социальным статусом необходимые средства на основе государственных сертификатов, в результате чего процесс станет более целенаправленным и эффективным.

В связи с проводимыми в сфере здравоохранения реформами исполнительная власть приняла соответствующее решение. В результате предлагаемых изменений будут приобретены пакеты медицинского обслуживания примерно для 15 000 сотрудников сферы здравоохранения, а медицинское обслуживание данных лиц будет бесплатным и на гарантированных государством льготных условиях. В результате этого медицинское обслуживание бенефициаров станет качественным и доступным.

Никол Пашинян подчеркнул важность принятия вышеупомянутых решений и отметил, что решения о повышении качества жизни граждан должны стать в правительстве предметом ежедневного обсуждения. “Обсуждение этих вопросов особо важно тем, что мы приняли конкретные решения, которые могут привести к тому, что в жизни тысяч граждан Армении произойдут конкретные изменения, и они почувствуют изменение качества своей жизни. Я хочу отметить, что это должно быть одним из самых важных ориентиров для нашего аппарата. Сегодня в ходе обсуждения с руководителем аппарата я дал такое поручение, также адресую это поручения членам правительства: каждый день на нашем столе должны быть вопросы, первым пунктом повестки которых должно быть следующее: мы в своих системах должны представить проекты решений, которые могут привести к конкретным изменениям в жизни конкретных людей”, - сказал Никол Пашинян.

По словам исполняющего обязанности премьер-министра, главной целью и ориентиром правительства должны быть разработка и принятие таких решений, которые приведут к небольшим, средним, значительным изменениям в качестве жизни людей. “Это должно быть ежедневной задачей номер один нашего правительства и министров, чтобы эти регулирования были нашим главным ориентиром”, - сказал Никол Пашинян.

Решениями правительства, кроме предусмотренных государственным бюджетом на 2018 год субвенций для общин Армении, областным муниципалитетам будут выделены средства в связи с необходимостью софинансирования представленных общинами программ развития экономической и социальной инфраструктуры. Программные заявки в основном направлены на капитальные вложения в общинах, в частности: благоустройство и ремонт улиц, парков, детских площадок, строительство и ремонт общинных зданий, домов культуры, детских садов, праздничных залов, строительство и ремонт питьевых, канализационных, ирригационных систем и проведение ночного освещения.

Никол Пашинян подчеркнул важность контроля за качеством реализации программ. “Особенно это важно в плане строительства и ремонта дорог. Если мы тратим деньги на ремонт дороги, которая не будет служить столько, сколько предназначено техническим регламентом, то это означает, что мы никогда не решим проблему нашей дорожной сети. То есть, если мы тратим деньги с расчетом, что эта дорога будет служить 10 лет, но она служит 5 или 7 лет, это означает, что у нас постоянно возникает проблема с дорогами. И здесь должны быть соблюдены самые высокие стандарты, и не должно быть никаких компромиссов. Известно, что дороги являются лучшим местом для применения известных вам механизмов, и мы должны просто искоренить эти явления, потому что это вопрос стратегического значения”, - сказал Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что случаи злоупотреблений должны быть обязательно направлены на рассмотрение правоохранительных органов, должным образом расследованы, и должно последовать несение ответственности. “Наши уважаемые строители дорог должны сделать выводы для себя, чтобы мы не сталкивались с трудностями”, - сказал он.