Марк Григорян о своей отставке: никакого политического прессинга не было — вопрос совершенно в иной плоскости

Исполнительный директор Общественного радио Марк Григорян, подавший в отставку 19 декабря, заверил, что никакого политического прессинга не было — вопрос совершенно в иной плоскости.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами Григорян отказался сообщить подробности произошедшего, пообещав, что скажет об этомв скором времени.

«Мое состояние и атмосфера вокруг меня настолько эмоциональны, что правильнее было бы сейчас помолчать. Обещаю, я поговорю с вами на эту тему», - сказал Марк Григорян.

Он подчеркнул, что никакого политического прессинга не оказывалось.

«Наоборот, нужно сказать, что в бытность мою директором ОР мне более или менее удавалось наладить рабочие отношения со всеми политическими силами», - сказал он.