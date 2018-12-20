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Марк Григорян о своей отставке: никакого политического прессинга не было — вопрос совершенно в иной плоскости


Исполнительный  директор Общественного радио Марк Григорян, подавший в  отставку 19 декабря, заверил, что  никакого политического прессинга не было — вопрос совершенно в иной  плоскости.

Как  передает Арменпресс, в беседе с журналистами Григорян отказался сообщить подробности произошедшего, пообещав, что скажет об этомв  скором времени.

«Мое  состояние  и атмосфера вокруг меня  настолько эмоциональны, что правильнее было бы сейчас  помолчать. Обещаю, я поговорю с вами  на эту  тему», - сказал Марк Григорян.

Он подчеркнул, что никакого политического прессинга не  оказывалось.

 «Наоборот, нужно сказать, что в  бытность мою директором ОР мне более или менее удавалось наладить рабочие  отношения  со всеми политическими силами», - сказал он.




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