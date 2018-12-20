Среди освобожденных по амнистии уже сейчас есть рецидивисты. Об этом сказал начальник полиции Валерий Осипян в беседе с журналистами после заседания правительства. Он добавил, что в январе будут опубликованы соответствующие данные.

Как передает Арменпресс, на вопрос, почему в республике растет количество ДТП, Осипян назвал несколько причин:

«Следует учитывать количество импортированных машин, погодные условия, гололед на дорогах областного значения, технические проблемы. В январе подведем итоги года, и вы увидите, что полиция владеет ситуацией».