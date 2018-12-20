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Среди освобожденных по амнистии уже сейчас есть рецидивисты


Среди освобожденных по амнистии уже сейчас есть рецидивисты. Об этом  сказал начальник  полиции Валерий  Осипян в беседе с журналистами после  заседания  правительства. Он добавил, что  в  январе  будут опубликованы  соответствующие  данные.

Как  передает Арменпресс,  на вопрос, почему  в республике  растет количество ДТП, Осипян назвал несколько причин:

«Следует учитывать количество импортированных машин, погодные условия, гололед на  дорогах областного значения, технические  проблемы. В январе  подведем итоги года, и вы увидите, что полиция  владеет  ситуацией».




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