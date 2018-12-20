Среди освобожденных по амнистии уже сейчас есть рецидивисты
Среди освобожденных по амнистии уже сейчас есть рецидивисты. Об этом сказал начальник полиции Валерий Осипян в беседе с журналистами после заседания правительства. Он добавил, что в январе будут опубликованы соответствующие данные.
Как передает Арменпресс, на вопрос, почему в республике растет количество ДТП, Осипян назвал несколько причин:
«Следует учитывать количество импортированных машин, погодные условия, гололед на дорогах областного значения, технические проблемы. В январе подведем итоги года, и вы увидите, что полиция владеет ситуацией».
- 16:34 Путин заявил, что Brexit минимально отразится на России
- 16:28 Apple отказалась признавать дефект дефектом
- 16:25 Вашингтон намерен к 2032 году полностью перейти на экологически чистые источники энергии
- 16:21 В Иерусалиме покажут спасенные от расхитителей артефакты
- 16:11 Путин согласен с Трампом в оценке того, что в целом ИГИЛ побежден в Сирии
- 16:05 Указом президента РА ряд сотрудников СНБ удостоен государственных наград по случаю профессионального праздника
- 16:00 Сенаторы призвали Трампа провести операцию в Черном море в ответ на действия России
- 15:43 В ближайшую неделю Никол Пашинян посетит Россию — Путин
- 15:40 Армения наш стратегический партнер в регионе и в мире — Путин об отношениях РА- РФ
- 15:22 Всемирный форум информационных технологий привлечет в Армению 2000-2500 посетителей
- 14:47 Лондонский аэропорт Гатвик объявил о масштабном сбое из-за активности беспилотников
- 14:41 Марк Григорян о своей отставке: никакого политического прессинга не было — вопрос совершенно в иной плоскости
- 14:31 Среди освобожденных по амнистии уже сейчас есть рецидивисты
- 14:11 Франция сохранит военное присутствие в Сирии несмотря на вывод войск США
- 13:56 Араик Арутюнян прокомментировал назначение нового ректора Экономического университета
- 13:52 На поверхности Марса впервые установили сейсмометр
- 13:48 В Чили появится крупнейший комплекс гамма-телескопов
- 13:40 FT: британский министр труда не исключила проведение повторного референдума по Brexit
- 13:27 Бако Саакян принял участие в заседании НС, посвященном утверждению проекта государственного бюджета на 2019 год
- 13:23 Осипян отрицает помощь криминального авторитета в поимке Нарека Саргсяна
- 13:21 Правительство РА не получало от вице-премьера РФ Дмитрия Козака письма относительно повышения тарифов на газ
- 13:20 Правительство Армении одобрило соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем
- 13:12 Путин проведет 14-ю большую пресс-конференцию
- 12:58 Германия потребовала от России вернуть вывезенные культурные ценности
- 12:55 О военном присутствии в биолабораториях в Армении не может быть и речи: МИД Армении
- 12:45 МИД Армении призывает не путать сказанное о прекращении гонки вооружений с недостатком возможностей
- 12:41 Список крупных налогоплательщиков Армении возглавил Зангезурский медно- молибденовый комбинат
- 12:38 Президент Бразилии уйдет с поста с новыми обвинениями в коррупции
- 12:32 15 000 работников сферы здравоохранения получат пакеты государственного медицинского страхования
- 12:29 Задание номер один на каждый день – обсуждать вопросы повышения уровня жизни людей: Никол Пашинян
- 12:25 КНДР потребовала от США устранить ядерную угрозу республике
- 12:18 ЕС предоставит Армении 6,5 млн евро для проведения стресс-тестов на Армянской атомной электростанции
- 12:17 Правительство Армении одобрило соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном
- 12:06 Лилит Мкртчян на одно очко отстает от лидеров на турнире в Шарже
- 12:03 Правительство Армении предоставило компании «Спайка» льготу: в рамках инвестиционной программы планируется вложить 28 млрд драмов
21:24, 13.12.2018
Просмотрели 2364 раз Россия желает, чтобы это урегулирование нагорно-карабахского конфликта состоялось на справедливой и обоюдно приемлемой основе: Лавров
17:26, 14.12.2018
Просмотрели 1364 раз Пограничные войска Азербайджана займут посты и военные объекты на границе с Арменией в Газахском и Агстафинском районах
21:56, 14.12.2018
Просмотрели 1343 раз Для ЕЭК важно, чтобы деловое сообщество могло почувствовать преимущества использования цифровых технологий: Тигран Саркисян
18:55, 14.12.2018
Просмотрели 1252 раз Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал, что турецкие ВС войдут в сирийский Манбидж
12:45, 17.12.2018
Просмотрели 1131 раз Во время обсуждений с Путиным Пашинян всегда поднимал вопрос продажи оружия Азербайджану со стороны РФ: Арман Егоян