Франция сохранит военное присутствие в Сирии несмотря на вывод войск США

Франция сохранит свое военное присутствие в Сирии несмотря на решение США о выводе войск из этой страны, поскольку в Париже полагают, что борьба с терроризмом еще не окончена, заявила министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о победе над террористической организацией "Исламское государство"* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.

"В настоящий момент, конечно, мы остаемся в Сирии, поскольку вопрос борьбы с ИГ* остается основным", - заявила Луазо в эфире телеканала CNews,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Министр отметила, что, несмотря на успехи, борьба с терроризмом еще не закончилась. "Борьба с терроризмом не закончилась. Были сделаны большие успехи, это верно, мы многое сделали в Сирии вместе с коалицией, однако борьба продолжается, мы ее продолжим", - заявила Луазо.