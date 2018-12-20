Министра НО РА Араик Арутюнян прокомментировал назначение нового ректора Экономического университета: он утверждает, что при назначении врио ректора ЭУ учитывались его знания.

«Господин Айрапетян — профессор, ему 31 год. Думаю, одного только этого обстоятельства достаточно, чтобы по достоинству оценить его знания», - как передает Арменпресс, сказал министр в беседе с журналистами после заседания правительства в ответ на вопрос, не означает ли это назначение проникновения политики в вуз – с учетом того, что Айрапетян избран членом Совета старейшин Еревана от блока «Мой шаг», в то время как нынешняя власть неизменно критиковала РПА за проникновение в вузы.

Врио ректора ЭУ назначен самый молодой профессор РА – вриозавкафедрой управления, доктор экономики Рубен Айрапетян.

Ранее этот пост занимал КорюнАтоян.