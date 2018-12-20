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Араик Арутюнян прокомментировал назначение нового ректора Экономического университета


Министра НО РА  Араик  Арутюнян прокомментировал назначение нового ректора  Экономического университета: он утверждает, что при  назначении  врио ректора ЭУ учитывались его знания. 

«Господин Айрапетян — профессор, ему  31 год. Думаю, одного только этого обстоятельства достаточно, чтобы  по достоинству оценить его знания», - как  передает Арменпресс, сказал министр в беседе с журналистами после  заседания  правительства в ответ на  вопрос, не означает ли это назначение  проникновения  политики в  вуз – с учетом того, что Айрапетян  избран членом Совета  старейшин Еревана от блока «Мой шаг», в  то время как нынешняя власть неизменно критиковала РПА  за проникновение  в вузы.

Врио ректора ЭУ   назначен самый  молодой  профессор РА – вриозавкафедрой  управления, доктор экономики Рубен Айрапетян.

Ранее этот пост занимал КорюнАтоян.

 




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