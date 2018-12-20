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В Чили появится крупнейший комплекс гамма-телескопов


Правительство Чили и Европейская южная обсерватория  (ESO)  подписали соглашение, которое позволит запустить крупный международный проект по изучению космоса в спектре гамма-излучения - Cherenkov Telescope Array Sur - на территории обсерватории Paranal в одной из провинций страны, сообщило министерство иностранных дел Чили.

Речь идёт об установке 99 гамма-телескопов различного диаметра, которые будут запущены в 2025 году,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вместе с 19 аппаратами, расположенными в Испании, они создадут крупнейшую наземную обсерваторию. Учёные  будут исследовать происхождение космических лучей, их природу и разнообразие, изучать тёмную материю чёрных дыр.




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