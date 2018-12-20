FT: британский министр труда не исключила проведение повторного референдума по Brexit

Министр труда и по делам пенсий Великобритании Эмбер Радд назвала правдоподобным вариантом проведение второго референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times.

Подобное развитие событий может, по ее словам, произойти, если парламент отклонит в январе соглашение премьер-министра Терезы Мэй с Брюсселем. Радд стала первой из членов кабмина, кто высказал такое мнение.

Как заявила министр телеканалу ITV, она не хочет повторного референдума, "но если бы парламенту абсолютно не удалось достичь консенсуса, то думаю, что в пользу этого был бы вполне состоятельный довод". В то же время Радд высказала предположение, что вряд ли британцы хотят еще один референдум,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Депутаты Палаты общин британского парламента должны проголосовать по сделке, достигнутой Мэй с сообществом, 14 января. Ранее глава кабинета отложила голосование по этому вопросу, запланированное на 11 декабря, мотивировав в парламенте такое решение неурегулированностью проблемы границы на острове Ирландия.