Бако Саакян принял участие в заседании НС, посвященном утверждению проекта государственного бюджета на 2019 год







В своем выступлении Бако Саакян остановился на некоторых направлениях проекта бюджета.

"В бюджете отражены фундаментальные принципы экономического развития нашей страны, составляющими которого являются: динамично и пропорционально развивающаяся экономика, обеспечение высокой степени внутриармянской экономической интеграции и сохранение важнейших атрибутов социального государства. В центре особого внимания были и остаются армейское строительство, сферы безопасности и гражданской обороны. И впредь будет сделано все возможное для последовательного повышения боеспособности армии, оснащения вооруженных сил современной военной техникой, укрепления и модернизации системы гражданской обороны, решения социальных проблем военнослужащих, ветеранов и инвалидов", - подчеркнул Президент Саакян.

В своем слове глава государства отметил, что были проведены всесторонние и всеобъемлющие обсуждения проекта бюджета по всем предусмотренным этапам, депутаты имели возможность ознакомиться с логикой бюджета, его возможностями и процессом его формирования, выразить свои мнения и позиции.

Президент выразил признательность депутатам за активное участие и сотрудничество в процессе бюджетных обсуждений и предложил принять в качестве закона окончательный вариант представленного проекта бюджета.

В результате обсуждений Национальное собрание приняло государственный бюджет Республики Арцах на 2019 год. 20 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в заседании Национального собрания, посвященном утверждению проекта государственного бюджета на 2019 год. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.В своем выступлении Бако Саакян остановился на некоторых направлениях проекта бюджета."В бюджете отражены фундаментальные принципы экономического развития нашей страны, составляющими которого являются: динамично и пропорционально развивающаяся экономика, обеспечение высокой степени внутриармянской экономической интеграции и сохранение важнейших атрибутов социального государства. В центре особого внимания были и остаются армейское строительство, сферы безопасности и гражданской обороны. И впредь будет сделано все возможное для последовательного повышения боеспособности армии, оснащения вооруженных сил современной военной техникой, укрепления и модернизации системы гражданской обороны, решения социальных проблем военнослужащих, ветеранов и инвалидов", - подчеркнул Президент Саакян.В своем слове глава государства отметил, что были проведены всесторонние и всеобъемлющие обсуждения проекта бюджета по всем предусмотренным этапам, депутаты имели возможность ознакомиться с логикой бюджета, его возможностями и процессом его формирования, выразить свои мнения и позиции.Президент выразил признательность депутатам за активное участие и сотрудничество в процессе бюджетных обсуждений и предложил принять в качестве закона окончательный вариант представленного проекта бюджета.В результате обсуждений Национальное собрание приняло государственный бюджет Республики Арцах на 2019 год.