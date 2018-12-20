Осипян отрицает помощь криминального авторитета в поимке Нарека Саргсяна

Начальник Полиции Армении Валерий Осипян отрицает помощь криминального авторитета Андраника Согояна в поимке Нарека Саргсяна. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами Осипян категорично заявил, что если кто-то сумеет доказать сотрудничество полиции с криминальными кругами, он немедленно подаст в отставку.

Правоохранительные органы Армении, в том числе и национальное бюро Интерпола, в сотрудничестве с зарубежными коллегами нашли в Праге объявленного в розыск племянника Сержа Саргсяна. Сын Александра Саргсяна Нарек, который был объявлен в розыск еще в июне этого года, в момент задержания имел при себе паспорт гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса.



Сын Александра Саргсяна Нарек, который был объявлен в розыск еще в июне этого года, в момент задержания имел при себе паспорт гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса.

Информация о выявлении Нарека Саргсяна была передана в Генпрокуратуру с целью организации экстрадиции.

В конце июня в Армении было возбуждено уголовное дело по факту приобретения, хранения, реализации и транспортировке оружия, боеприпасов, взрывчатых, а также наркотических веществ. В рамках дела Нарек Саргсян был объявлен в розыск.