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Правительство РА не получало от вице-премьера РФ Дмитрия Козака письма относительно повышения тарифов на газ


И.о. пресс-секретаря  вице-премьера  РА  Тиграна  АвинянаВаанУнанян опровергает распространяемые в  СМИ  слухи о том, что правительство РА  получило от вице-премьера  РФ Дмитрия Козака письма,  согласно которому с 1 января   тарифы  на поставляемый в Армению  газ со 150 долларов повысится до 215 долларов.

Как  передает Арменпресс, об этом и.о. пресс-секретаря  вице-премьера  РА  Тиграна  АвинянаВаанУнанян написал  в Facebook.

«Относительно цены  на российский  газ могу сообщить следующее: на данный  момент решения относительно цены  на  газ нет, равно как  нет и утвержденного тарифа. Правительство РА  не  получало от вице-премьера  РФ Дмитрия Козака письма  относительно повышения  тарифов  на  газ.  Вице-премьерРФ Дмитрий Козак и вице-премьер РА Тигран Авинян провели телефонный  разговор, в ходе  которого обсуждали формат и дальнейшие  этапы  переговоров. Относительно данного вопроса мы  проводим переговоры  с нашими российскими коллегами – в обстановке взаимного доверия и взаимопонимания, в которых ультиматумов  не  было и могло быть», - написал ВаанУнанян.

В СМИ распространились слухи о том, что вице-премьер РА Тигран Авинян  получил от вице-премьера  РФ Дмитрия Козака письмо, в  котором отмечено, что цена  на поставляемый в РА  российский газ  будет 215 долларов за 1000 кб/м на границе – и это  обсуждению не подлежит.




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