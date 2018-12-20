И.о. пресс-секретаря вице-премьера РА Тиграна АвинянаВаанУнанян опровергает распространяемые в СМИ слухи о том, что правительство РА получило от вице-премьера РФ Дмитрия Козака письма, согласно которому с 1 января тарифы на поставляемый в Армению газ со 150 долларов повысится до 215 долларов.

Как передает Арменпресс, об этом и.о. пресс-секретаря вице-премьера РА Тиграна АвинянаВаанУнанян написал в Facebook.

«Относительно цены на российский газ могу сообщить следующее: на данный момент решения относительно цены на газ нет, равно как нет и утвержденного тарифа. Правительство РА не получало от вице-премьера РФ Дмитрия Козака письма относительно повышения тарифов на газ. Вице-премьерРФ Дмитрий Козак и вице-премьер РА Тигран Авинян провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали формат и дальнейшие этапы переговоров. Относительно данного вопроса мы проводим переговоры с нашими российскими коллегами – в обстановке взаимного доверия и взаимопонимания, в которых ультиматумов не было и могло быть», - написал ВаанУнанян.

В СМИ распространились слухи о том, что вице-премьер РА Тигран Авинян получил от вице-премьера РФ Дмитрия Козака письмо, в котором отмечено, что цена на поставляемый в РА российский газ будет 215 долларов за 1000 кб/м на границе – и это обсуждению не подлежит.