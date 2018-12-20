Путин проведет 14-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в четверг соберет традиционную большую пресс-конференцию. Она станет первой с момента вступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае нынешнего года и четырнадцатой с 2001 года.

Как ранее говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на этот раз на первый план выйдут вопросы экономики и международные проблемы, в том числе - российско-американские отношения. "Темы [вопросов президенту] - конечно, экономика и внутри страны, и наша экономика на фоне достаточно неблагоприятной международной конъюнктуры", - отметил он в интервью НТВ.

Предстоящая пресс-конференция уже стала рекордной по количеству журналистов, получивших аккредитацию - 1702 человека. На первое такое мероприятие в 2001 году пришли около 500 репортеров. Позднее число представителей СМИ, освещавших пресс-конференцию, стабильно росло, и во время третьего президентского срока Путина не опускалось ниже 1250 человек. В 2017 году на разговор к Путину приглашение получили 1640 корреспондентов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Большая пресс-конференция стала называться большой не только из-за количества участников, но и из-за длительности. Самой короткой по времени - 1 час 35 минут - была первая встреча Путина с журналистами в таком формате в 2001 году, самой продолжительной - 4 часа 40 минут - пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года, каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов. Длительность разговора зависит только от президента.



