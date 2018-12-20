Германия потребовала от России вернуть вывезенные культурные ценности

Германия потребовала от России вернуть культурные ценности, вывезенные с ее территории после Второй мировой войны. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на заявление посольства ФРГ в Москве.

Диппредставительство подчеркивает, что культурные объекты не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери, сославшись на Гаагские правила ведения войны от 1907 года.

Самые известные объекты, которые Германия рассчитывает вернуть, - находки Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад, а также тысячи уникальных золотых предметов и украшений, относящихся к IX веку до нашей эры.

Посольство также напомнило, что в 2017 году зарегистрировано четыре случая возвращения российских культурных объектов из Германии.

Как заявил изданию спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, никакого обмена культурными ценностями быть не может, пока между странами не налажен здоровый политический диалог.