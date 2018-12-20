О военном присутствии в биолабораториях в Армении не может быть и речи: МИД Армении

Биолаборатории в Армении исключительно гражданского назначения. Как передает «Арменпресс», об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян 20 декабря на брифинге.

Как отметила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, находящиеся на территории Армении биолаборатории контролируются армянской стороной, там работают исключительно армянские специалисты, а сами лаборатории гражданского назначения. То есть, в случае Армении, нет необходимости в присутствии военных, и Армения не ведет никаких переговоров о размещении военных третьих стран. О военном присутствии речь не идет, подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Напомним, что ранее биолаборатории неоднократно становились предметом обсуждений в СМИ. По данному вопросу высказался и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Москва и Ереван завершают подготовку документа, гарантирующего отсутствие в на территории биолабораторий Армении иностранных военных, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он отметил, что в настоящее время Россия и Армения завершают процесс подготовки документа, гарантирующего неприсутствие в Армении иностранных сил, что поможет сделать работу биолабораторий более прозрачной.