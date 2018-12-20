Президент Бразилии уйдет с поста с новыми обвинениями в коррупции

Президента Бразилии Мишела Темера, чей срок полномочий заканчивается 1 января 2019 года, в третий раз обвинили во взяточничестве и отмывании денег. Об этом сообщает Reuters.

Обвинения ему предъявила генеральный прокурор страны Рекель Додж. Причастность президента к новым хищениям вскрылась во время расследования о коррупции при принятии указа об упрощении норм управления портами в Бразилии. Темер, предположительно, получил деньги за издание указа в 2017 году, который позволил продлить два портовых контракта на 70 лет,передает Арменпресс.

Сам глава государства свою вину отрицает и готов доказать свою непричастность к коррупционному скандалу.

Как отмечает Reuters, Темера сможет предстать перед судом, будучи на посту президента, только если нижняя палата Национального конгресса страны за это проголосует. Однако, как уточняет агенство, это не успеет произойти до его ухода с должности. В то же время обвинения останутся в силе после того, как Темера сложит полномочия, и он, скорее всего, предстанет перед судом сразу после ухода с поста.

В октябре 2017 года нижняя палата конгресса уже отклонила обвинения в коррупции против главы государства. Голосование означало, что ему не угрожает судебное преследование, пока он остается президентом.