Список крупных налогоплательщиков Армении возглавил Зангезурский медно- молибденовый комбинат

Список крупных налогоплательщиков Армении возглавили Зангезурский медно-молибденовый комбинат, «Газпром Армения», «Гранд Тобако».

Комитет государственных доходов Армении опубликовал список 1000 крупных налогоплательщиков третьего квартала 2018 года, согласно которому за первые 9 месяцев они заплатили в бюджет страны 672 млрд 132 млн 118 тыс. драмов.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении. Упомянутый список возглавил Зангезурский медно-молибденовый комбинат, который выплатил в госбюджет 32 млрд 797 млн 521 тыс. драмов налогов и пошлин. На второй строчке «Газпром Армения», выплатившая 30 млрд 371 млн 579 тыс. драмов налога. Примечательно то, что за последнее десятилетие именно эта компания стабильно возглавляла список крупных налогоплательщиков страны, однако в этом году она уступила свое место. На третьей строчке расположилась компания «Гранд Тобако» с 27 млрд 695 млн 959 тыс. драмами налогов.

Далее идут «Алекс Холдинг» известного предпринимателя Самвела Алексаняна (выплачены налоги на сумму в 13 млрд 966 млн 8 тыс. драмов) и компания «СИ ПИ Эс Ойл Корпорейшн», занимающаяся импортом бензина (выплачен налог на сумму в 13 млрд 175 млн 854 тыс. драмов).