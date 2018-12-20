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15 000 работников сферы здравоохранения получат пакеты государственного медицинского страхования


Доступ к государственному медицинскому страхованию получат в следующем году 15 000 работников сферы здравоохранения. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства Армении в четверг.

Об этом на заседании правительства сообщил и.о. министра здравоохранения Армении Арсен Торосян.

 

По его словам, около 15 000 сотрудников поликлиник Еревана и областей получат право пользоваться социальным пакетом, который на сегодняшний день доступен сотрудникам госучреждений и учителям.


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