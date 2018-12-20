Задание номер один на каждый день – обсуждать вопросы повышения уровня жизни людей: Никол Пашинян

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян поставил перед правительством Армении заданием номер один на каждый день обсуждать вопросы повышения уровня жизни людей. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в ходе заседания правительства Армении в четверг.

«Сегодняшнее заседание правительства Армении отличается тем, что мы приняли конкретные решения, которые окажут конкретное положительное воздействие на повышение уровня жизни многих тысяч людей. Это должно стать нашим основным направлением. Сегодня я дал поручение руководителю аппарата правительства с тем, чтобы он донес его до руководителей ведомств: все должны представлять такие конкретные предложения, которые послужат повышению уровня жизни людей, в ежедневном режиме»,- сказал он.

«Это должно стать заданием номер один для всех ведомств - каждый день обсуждать вопросы повышения уровня жизни людей. Это должно стать нашим основным направлением»,- сказал он.

Доступ к государственному медицинскому страхованию получат в следующем году 15 000 работников сферы здравоохранения, соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства Армении в четверг.