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Задание номер один на каждый день – обсуждать вопросы повышения уровня жизни людей: Никол Пашинян


И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян поставил перед правительством Армении заданием номер один на каждый день  обсуждать вопросы повышения уровня жизни людей. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в ходе заседания правительства Армении в четверг.

 «Сегодняшнее заседание правительства Армении отличается тем, что мы приняли конкретные решения, которые окажут конкретное положительное воздействие на повышение уровня жизни многих тысяч людей. Это должно стать нашим основным направлением. Сегодня я дал поручение руководителю аппарата правительства с тем, чтобы он донес его до руководителей ведомств: все должны представлять такие конкретные предложения, которые послужат повышению уровня жизни людей, в ежедневном режиме»,- сказал он.

 «Это должно стать заданием номер один для всех ведомств - каждый день  обсуждать вопросы повышения уровня жизни людей. Это должно стать нашим основным направлением»,- сказал он.

Доступ к государственному медицинскому страхованию получат в следующем году 15 000 работников сферы здравоохранения, соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства Армении в четверг.


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