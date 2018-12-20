КНДР потребовала от США устранить ядерную угрозу республике

КНДР привержена делу денуклеаризации Корейского полуострова и ожидает от США устранения своей ядерной угрозы республике. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении северокорейского агентства ЦТАК.

"Вашингтон должен прекратить угрожать КНДР ядерным оружием. Денуклеаризация Корейского полуострова предусматривает ликвидацию оружия массового уничтожения не только на севере полуострова, но и на его юге", - подчеркнуло ЦТАК, имея в виду дислоцированные в Южной Корее американские войска, предоставившие этой стране свой "ядерный зонтик",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

КНДР отвергает призыв США к "односторонней денуклеаризации" и требует от Вашингтона отказаться от "иллюзии", что ему удастся заставить республику отказаться от ядерного оружия путем "давления и угроз", говорится в заявлении ЦТАК.