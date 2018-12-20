ЕС предоставит Армении 6,5 млн евро для проведения стресс-тестов на Армянской атомной электростанции

Правительство Армении на заседании 20 декабря одобрило проект указа президента Армении «Об утверждении соглашения «О стимулировании атомной безопасности Армении и проведении стресс-тестов», подписанного между Арменией и ЕС. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства Армении в четверг.

Общая оценочная стоимость действия составляет 6,5 млн евро.

Договор вступает в действие с момента вступления в силу и продлится в течение 96 месяцев.