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ЕС предоставит Армении 6,5 млн евро для проведения стресс-тестов на Армянской атомной электростанции


Правительство Армении на заседании 20 декабря одобрило проект указа президента Армении «Об утверждении соглашения «О стимулировании атомной безопасности Армении и проведении стресс-тестов», подписанного между Арменией и ЕС. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства Армении в четверг.

Общая оценочная стоимость действия составляет 6,5 млн евро.

Договор вступает в действие с момента вступления в силу и продлится в течение 96 месяцев.


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