Лилит Мкртчян на одно очко отстает от лидеров на турнире в Шарже



Член женской сборной Армении по шахматам Лилит Мкртчян сыграла вничью на турнире в Шарже. Как передает «Арменпресс» , в 8-м туре она набрала 6 очков, и сейчас Лилит Мкртчян на одно очко отстает от лидеров на турнире в Шарже. Сона Асатрян и Арминэ Бабаян сыграли вничью друг с другом.