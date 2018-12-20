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Лилит Мкртчян на одно очко отстает от лидеров на турнире в Шарже


Член женской сборной Армении по шахматам Лилит Мкртчян сыграла вничью на турнире в Шарже. Как передает «Арменпресс», в 8-м туре она набрала 6 очков, и сейчас Лилит Мкртчян на одно очко отстает от лидеров на турнире в Шарже. Сона Асатрян и Арминэ Бабаян сыграли вничью друг с другом.


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