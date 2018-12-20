Правительство Армении предоставило компании «Спайка» льготу: в рамках инвестиционной программы планируется вложить 28 млрд драмов

Правительство Армении предоставило компании «Спайка» льготу. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства Армении в четверг.

В частности, ООО «Спайка» освобождена от уплаты таможенной пошлины при импорте технологического оборудования, комплектующих, сырья и материалов в рамках инвестиционной программы, осуществляемой в приоритетной сфере.

В рамках инвестиционной программы планируется вложить 28 млрд драмов, из которых 4,2 млрд драмов из собственных средств, а 23,8 млрд – кредитных средств.