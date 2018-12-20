Премьер-министр Грузии назвал главного врага страны

Борьба с бедностью и безработицей - главная задача правительства Грузии, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, подводя итоги 2018 года.

Мамука Бахтадзе впервые подводит итоги года в ранге премьер-министра. Экс-глава Минфина Грузии возглавил правительство в июне 2018 года, сменив на этом посту Георгия Квирикашвили.

"Мы начали реальные изменения с 2012 года, и все мои предшественники (экс-премьеры – ред.) делали все возможное для того, чтобы максимально быстрыми темпами сократить бедность - самую сложную проблему, перед которой была наша страна. У нас есть важные результаты в этом плане. Мы сумели и сократили бедность примерно на 10%", - заявил Бахтадзе.

Однако этого, по словам премьера, недостаточно. Бедность, наряду с проблемой территориальной целостности, являются главными вызовами Грузии, подчеркнул Бахтадзе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Бедность – враг Грузии. Ее мы должны преодолеть совместными усилиями. Жизненно важно, чтобы мы максимально мобилизировали усилия для преодоления этого вызова", - сказал Бахтадзе.

По данным Агентства социального обслуживания Минздрава Грузии, более 434,5 тысяч граждан Грузии являются социально незащищенными, что составляет почти 12% от всего населения Грузии.

Статус социального незащищенного в Грузии выдается по результатам подсчета количества баллов на основании заполненной семейной декларации. Чем меньше баллов он получает, тем более бедным он считается.