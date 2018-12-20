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В ряде отраслей будут установлены госпремии Армении


В ряде отраслей будут установлены госпремии Армении. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства Армении в четверг.

В частности, будут установлены госпремии Армении в литературе и искусстве, архитектуре и градостроении, точных и естественных науках, гуманитарных и общественных науках, астрофизике, физике, математике, ИТ-отрасли, физкультуре и спорте.

В то же время, правительство утвердило форму и образ медали лауреата госпремии и других государственных наград Армении в сопредельных областях, а также порядок представления к наградам и прочие детали.


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