В ряде отраслей будут установлены госпремии Армении. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства Армении в четверг.

В частности, будут установлены госпремии Армении в литературе и искусстве, архитектуре и градостроении, точных и естественных науках, гуманитарных и общественных науках, астрофизике, физике, математике, ИТ-отрасли, физкультуре и спорте.

В то же время, правительство утвердило форму и образ медали лауреата госпремии и других государственных наград Армении в сопредельных областях, а также порядок представления к наградам и прочие детали.