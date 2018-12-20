Отныне все протезно-ортопедические и реабилитационные изделия будут предоставляться инвалидам на основании государственных сертификатов. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства Армении в четверг.

Вопрос представил заместитель министра труда и по социальным вопросам Армении Арсен Манукян. По его словам, речь идет о 77 наименованиях изделий, в частности, протезах, колясках, слуховых аппаратах, ходунках, ортопедической обуви и других.

Он также подчеркнул, что слуховые аппараты и коляски уже с прошлого года выдаются по госсертификатам. Опыт показал, что данная система очень удобная. «Из госбюджета на предоставление протезно-ортопедических и реабилитационных изделий выделено 924 млн драмов, а бюджетом 2019-го предусмотрен 921 млн драмов. Ежегодно предоставляется примерно 11500 изделий. Количество бенефициаров составляет 6-7 тысяч», - отметил Манукян.