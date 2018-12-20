СМИ: десантники США во время учений уронили с самолета парашют на промзону в Японии

Военнослужащие США во время учений по десантированию уронили с самолета парашют на промышленную зону, примыкающую к полигону Фудзи-Санроку в префектуре Яманаси в центре острова Хонсю. Как сообщает в четверг телеканал NHK, в результате инцидента никто не пострадал.

Командование вооруженных сил США в Японии в четверг уведомило японское министерство обороны, что парашют упал с транспортного самолета С-130 во время учений по десантированию техники и грузов. Они проводились на полигоне Фудзи-Санроку,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.