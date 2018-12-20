Правительство Армении выставит на аукцион яхту, обслуживавшую высшее руководство страны

Правительство Армении выставит на аукцион яхту, ранее обслуживавшую высшее руководство страны и высокопоставленных гостей. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства Армении в четверг.

Из проекта решения следует, что судно, балансовая стоимость которого составляет 78 143 372 драма, принадлежит ЗАО "Высоковольтные электрические сети".

Начальная заявленная стоимость яхты — 90 915 000 драмов.

"Вышеупомянутая яхта находится на озере Севан и ранее обслуживала высшее руководство Армении, а также высокопоставленных гостей во время различных мероприятий на озере Севан", — говорится в проекте решения.

Отмечается, что основанием для такого решения послужило отсутствие необходимости в дальнейшей эксплуатации судна в вышеуказанных целях.