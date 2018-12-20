Ирландия подготовила всеобъемлющий план на случай выхода Британии из ЕС без сделки

Правительство Ирландии разработало всеобъемлющий план действий на случай "жесткого" Brexit - выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения между сторонами. Об этом заявил в среду телеканалу Ар-ти-и глава ирландского МИД и вице-премьер Саймон Коувени,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"План правительства на случай реализации сценария Brexit без сделки всеобъемлющ, в этом документе более ста страниц", - сообщил Коувени. Глава ирландской дипломатии добавил, что "работа над мерами, способными уменьшить последствия [для Ирландии] от такого варианта [выхода Великобритании из ЕС] велась на протяжении всего года".