Время в Ереване: 11:07:36,   20 Декабрь

Ирландия подготовила всеобъемлющий план на случай выхода Британии из ЕС без сделки


Правительство Ирландии разработало всеобъемлющий план действий на случай "жесткого" Brexit - выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения между сторонами. Об этом заявил в среду телеканалу Ар-ти-и глава ирландского МИД и вице-премьер Саймон Коувени,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"План правительства на случай реализации сценария Brexit без сделки всеобъемлющ, в этом документе более ста страниц", - сообщил Коувени. Глава ирландской дипломатии добавил, что "работа над мерами, способными уменьшить последствия [для Ирландии] от такого варианта [выхода Великобритании из ЕС] велась на протяжении всего года".

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации