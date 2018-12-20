Корюн Атоян освобожден с должности ректора Государственного экономического университета. В беседе с «Арменпресс» это подтвердил начальник в управления по информации и связям с общественностью МОН Армении Артур Багдасарян.

Корюн Атоян был на должности ректора Государственного экономического университета с 2011 года.