Арман Татоян принял участие в парламентских слушаниях, организованных в Госдуме РФ

Защитник прав человека Армении Арман Татоян, по особому приглашению омбудсмена РФ, принял участие в парламентских слушаниях, организованных в Госдуме РФ, посвященных 25-летию Конституции РФ и установления института защитника прав человек в РФ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба офиса Защитника прав человека Армении. В ходе обсуждений говорилось о проблемах в сфере защиты прав человека, особенностях этой отрасли в РФ и пр.

Защитник прав человека Армении Арман Татоян выступил с докладом, представив концепцию защиты прав человека, представленную Конституцией и законодательством Армении, а также роль Защитника прав человека Армении в качестве конституционного института.

В мероприятии принимали участие председатели постоянных комиссий Госдумы РФ, депутаты, комиссары по правам человека субъектов РФ, представители исполнительной власти и др.