Сенат Конгресса США согласился продлить на семь недель финансирование правительства

Сенат Конгресса США одобрил законопроект о бюджете, который отложит на семь недель приостановку работы ряда учреждений федерального правительства, которая в противном случае произошла бы 22 декабря. Об этом сообщила в среду газета The Hill.

Законопроект продлевает до 8 февраля финансирование на текущем уровне ряда ведомств, в том числе Государственного департамента, министерства юстиции, министерства внутренней безопасности, министерства торговли. Теперь, чтобы вступить в силу, он должен быть одобрен также Палатой представителей Конгресса США, а затем поступить на подпись президенту Дональду Трампу,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.