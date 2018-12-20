Усилить роль родителей в выборах директоров школ: МОН предлагает перемены

МОН Армении предлагает ввести перемены в порядок избрания директоров школ. В беседе с «Арменпресс» начальник управления общим образованием МОН Армении Ашот Аршакян сказал, что в вопросе избрания директоров школ существуют проблемы.

«Проблемы есть – как объективные, так и субъективные. Родители мало представлены в процедуре избрания директоров школ, на что они и жалуются»,- сказал он.

Предлагаемыми МОН изменениями планируется усилить роль родителей в выборах директоров школ, а также в вопросах управления школами и пр.

Сейчас совет по выборам директоров школ состоит из 8 членов, в нем есть и представители МОН, предлагается довести число членов совета до 9, и в нем родители и учителя будут иметь по 3 голоса. До голосования кандидаты на пост директора будут встречаться с коллективом и учениками, а также с родителями.

По словам Аршакяна, будут предложены также изменения в порядке объявления конкурса на вакантные места учителей.

Анна Гзирян