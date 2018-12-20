Албания объявила персонами нон грата двух иранских дипломатов

Албания приняла решение объявить персонами нон грата двух иранских дипломатов за предполагаемую нелегальную деятельность, ставящую под угрозу безопасность страны. Об этом в среду сообщил портал Albanian Daily News со ссылкой на МИД.

"Албания решила объявить персонами нон грата двух дипломатов посольства Исламской Республики Иран, которые подозреваются в осуществлении деятельности, влияющей на безопасность страны", - цитирует портал заявление ведомства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В свою очередь, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду написал в своем Twitter, что "премьер-министр Албании Эди Рама только что выслал иранского посла, тем самым продемонстрировав лидерам Ирана, что их поддержка терроризма недопустима".