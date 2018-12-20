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Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю профессионального праздника служащего органов национальной безопасности


20 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю профессионального праздника служащего органов национальной безопасности. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.
В послании говорится:
«Уважаемые служащие и ветераны Службы национальной безопасности!
От имени властей республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!
Система национальной безопасности является одним из важнейших направлений жизнедеятельности государства и занимает особое место в процессе государственного строительства.
Служба, которую вы несете, направлена на обеспечение безопасности нашего государства и народа, защиту законных прав и интересов граждан, содействует стабильному и естественному развитию общества. Это требует высокого уровня профессиональной подготовки, принципиальности, беззаветной преданности родной стране.
Государство и впредь сделает все возможное для улучшения рабочих и социальных условий служащих органов национальной безопасности.
Дорогие друзья!
Вновь поздравляю вас с профессиональным праздником служащего органов национальной безопасности и желаю мира, крепкого здоровья и успехов в вашей сложной и ответственной службе!».


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