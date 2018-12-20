Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю профессионального праздника служащего органов национальной безопасности
10:07, 20 Декабрь, 2018
20 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю профессионального праздника служащего органов национальной безопасности. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.
В послании говорится:
«Уважаемые служащие и ветераны Службы национальной безопасности!
От имени властей республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!
Система национальной безопасности является одним из важнейших направлений жизнедеятельности государства и занимает особое место в процессе государственного строительства.
Служба, которую вы несете, направлена на обеспечение безопасности нашего государства и народа, защиту законных прав и интересов граждан, содействует стабильному и естественному развитию общества. Это требует высокого уровня профессиональной подготовки, принципиальности, беззаветной преданности родной стране.
Государство и впредь сделает все возможное для улучшения рабочих и социальных условий служащих органов национальной безопасности.
Дорогие друзья!
Вновь поздравляю вас с профессиональным праздником служащего органов национальной безопасности и желаю мира, крепкого здоровья и успехов в вашей сложной и ответственной службе!».